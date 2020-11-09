نشرت ” ميلانيا ترامب ” زوجة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في تصريحها الأول بعد خسارة زوجها في انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز المرشح الديموقراطي ” جو بايدن ” .
فكتبت ميلانيا ترامب في تغريدتها قائلة : ” الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة .. كل صوت قانوني – وليس غير قانوني – يجبُ أن يُحْصَى .. علينا أن نحمي ديموقراطيتنا بشفافية كاملة ” .
وكان دونالد ترامب قد صرح أيضا في وقت سابق بضرورة القيام بتدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية متحدثا عن وقوع تزوير واسع ولكنه لم يعرض أدلة على ذلك .
خسارة كبيرة فقدنا افضل رئيس في تاريخ امركيا مستر ترامب البطل الذي امر بقتل اكبر سفاحين ومجرمين قاسم سرطاني ابن المتعة والمجرم ابومهدي المهنس سوف يرى العالم بدون استثناء يترحمون على ايام مستر ترامب البطل
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