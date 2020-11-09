نشرت ” ميلانيا ترامب ” زوجة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” في تصريحها الأول بعد خسارة زوجها في انتخابات الرئاسة الأمريكية وفوز المرشح الديموقراطي ” جو بايدن ” .

فكتبت ميلانيا ترامب في تغريدتها قائلة : ” الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة .. كل صوت قانوني – وليس غير قانوني – يجبُ أن يُحْصَى .. علينا أن نحمي ديموقراطيتنا بشفافية كاملة ” .

وكان دونالد ترامب قد صرح أيضا في وقت سابق بضرورة القيام بتدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية متحدثا عن وقوع تزوير واسع ولكنه لم يعرض أدلة على ذلك .

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020