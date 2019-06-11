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آلاف الشابات يتقدمن للخدمة العسكرية في المغرب

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس أن أكثر من 13 ألف فتاة مغربية تقدمن لإبداء رغبتهن في أداء الخدمة العسكرية .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن 13614 شابة قمن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة العسكرية .

ووفقا ل ” سكاي نيوز ” فمن المرتقب أن يستأنف المغرب العمل بالخدمة العسكرية في الخريف المقبل بعد ما ألغيت منذ عام 2006 .

وأشار بيان وزارة الداخلية أيضا إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين بالخدمة العسكرية من الجنسين بلغ 133820 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 عاما ومدة الخدمة 12 شهرا .

وتضم الدفعة الاولى هذه السنة 10 آلاف مجند على أن يتم رفع العدد إلى 15 ألف السنة المقبلة .

وينص القانون على معاقبة المتخلفين من الخدمة بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وسنة .. وحالات الإعفاء تكون للحالات من أصحاب الدواعي الصحية أو متابعة الدراسة .

وتتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و 2000 درهم شهريا نحو ( 96 إلى 185 يورو ) .

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