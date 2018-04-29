سوريا… أنباء عن عدد كبير من القتلى في قصف جبل البحوث في ريف حماة

نقل موقع “سكاي نيوز العربية” عن ناشطين قولهم إن أكثر من 40 قتيلا وحوالي 60 جريحا من عناصر قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، حصيلة القتلى والجرحى جراء الانفجارات والحرائق الضخمة التي اندلعت في جبل البحوث 47 جنوبي مدينة حماة.

والانفجارات العنيفة التي حصلت داخل أحد المستودعات الإيرانية بمحيط مدينة سلحب في ريف حماة الغربي.

وأضاف الناشطون أن جبل الـ 47 يعرف بجبل «معرين» يبعد عن مركز مدينة حماة 10 كم ويمتد لمسافة كبيرة لجنوب وشرق حماة، ويعتبر قاعدة عسكرية إيرانية تضم ميليشيات أفغانية وباكستانية ولبنانية وعراقية وهو عبارة عن قطعة عسكرية ضخمة ومعسكر تدريب ومستودع للذخائر.

وأكدوا أن صواريخ تطايرت من تلك الانفجار وسقطت في ضاحية أبي الفداء في مدينة حماة، وفي قرية بسيرين البعيدة عن اللواء قرابة 7 كم، كما استمرت الانفجارات وتطاير الذخائر لأكثر من ساعة ونصف، في حين امتد الحريق للجهة الشمالية من الجبل من الجهة المحاذية لبلدة معرين مما أدى لنزوح عائلات تسكن بالقرب من الجبل.

وكانت وكالة سانا قد تحدثت عن استهداف مواقع عسكرية سورية في ريفي حلب وحماة بـ “صواريخ معادية” دون ان تحدد من يقف ورائها .