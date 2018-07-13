اتساع رقعة الاحتجاجات في العراق.. وغاضبون يحاصرون محل إقامة العبادي بالبصرة (فيديو)

اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت منذ أيام في محافظة البصرة، جنوبي العراق، لتشمل محافظات النجف وكربلاء وبابل، وذلك للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية، فيما حاصر محتجون غاضبون فندق الشيراتون الذي يقيم فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد وصوله المدينة صباح اليوم الجمعة

وتظاهر عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، في محافظة البصرة احتجاجًا على انعدام الخدمات الأساسية وغياب فرص العمل في الشركات النفطية، وسط أنباء عن توقف العمل في ميناء أم قصر بسبب إغلاق الطرق المؤدية إليه من قبل المتظاهرين

المصدر: erem.com

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