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اتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

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تشير آخر التقارير الواردة من غزة إلى استمرار تبادل إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، على الرغم من إعلان التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار
وأعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود

المصدر: bbcarabic.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

 

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