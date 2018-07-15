اتفاق برعاية مصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

تشير آخر التقارير الواردة من غزة إلى استمرار تبادل إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والقوات الإسرائيلية، على الرغم من إعلان التوصل لاتفاق وقف اطلاق نار

وأعلن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود

جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) July 14, 2018

المصدر: bbcarabic.com

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erem.com : التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل