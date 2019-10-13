اتفاق بين الاكراد والنظام السوري لمواجهة الغزو التركي

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا توصلها إلى اتفاق مع النظام السوري لنشر قواته على طول الحدود مع تركيا لمؤازرة قواتها في صد ما وصفته بـ”العدوان التركي”.

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وأضافت الإدارة في بيان أنه تم الاتفاق مع دمشق كي يدخل الجيش السوري لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي و”مرتزقته المأجورون”.

وأكدت الإدارة أن هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي كعفرين وباقي المدن والبلدات السورية الأخرى.

وجاء في بيانها ن هذا الانتشار جاء من خلال التنسيق والتوافق بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

وقالت الإدارة إن تركيا ماضية في هذا العدوان الذي تسبب في الأيام الخمس الماضية في أبشع الجرائم بحق المدنيين العزّل.