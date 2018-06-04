احتجاجات الأردن… توقعات بأن يطلب الملك من رئيس الوزراء الاستقالة

يتوقع أن يطلب العاهل الأردني المللك عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في محاولة لتهدئة الغضب بشأن السياسات الاقتصادية التي أدت إلى أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أعوام، وذلك حسبما قالت مصادر سياسية.

وكانت إقالة الملقي من بين مطالب المتظاهرين ضد زيادة الضرائب التي أدت إلى احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت المصادر إن الملك عبد عبد الله أمر بلقاء رئيس الوزراء في قصره يوم الاثنين.

وتم تعيين الملقي، وهو سياسي مناصر لرجال الأعمال، في مايو/أيار 2016، وكان من بين مهامه الرئيسية إنعاش الاقتصاد المتباطئ والاستثمارات التي تعرضت لضربة شديدة جراء الاضطرابات في المنطقة.

وتزايد الغضب إزاء السياسات الحكومية التي جاءت وفقا لتوجهات صندوق النقد الدولي منذ تطبيق ارتفاع كبير في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الحالي وإلغاء الدعم على الخبز، أحد السلع الغذائية الرئيسية للفقراء في البلاد.