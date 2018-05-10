اسرائيل تقصف عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا!

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان لوسائل الإعلام المحلية، الخميس، أن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا رداً على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان المحتل فجراً. كما أشار إلى أن الجنرال الإيراني قاسم #سليماني قاد الضربة الصاروخية على قواعده في الجولان.

وأضاف البيان أن إسرائيل قصفت أيضا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية وجهت نيرانها صوب طائراتها.

كما أعلنت إسرائيل أنها أبلغت روسيا بالغارات الجوية.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن الصواريخ الإسرائيلية، التي أطلقت فجر الخميس أصابت عدداً من مواقع الدفاع الجوي السوري وموقع رادار ومستودعاً للذخيرة.

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عشرات الصواريخ الإسرائيلية، لكن وكالة (سانا) التابعة للنظام ذكرت أن بعض الصواريخ استطاعت “استهداف عدد من كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة”.

إلى ذلك، أشار إعلام النظام السوري إلى أنه تم إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية إلى الجنوب من مدينة #حمص.