“مصدر موثوق” يكشف لاعلامي اماراتي سر فيديو الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني أخبار سياسية

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كشف الاعلامي علي النعيمي، رئيس تحرير موقع العين الاماراتي، عبر حسابه على تويتر عن أن الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني طلب بنفسه الاستجارة بالإمارات حرصا على سلامته وله حرية المغادرة.

وقال النعيمي، نقلا عن من وصفه بمصدر موثوق، بأن الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني طلب الاستجارة بالامارات حرصا على سلامته ونتيجة لوجود روابط اسربة له بها وتم انتقاله اليها بهدوء قبل فترة بناء على طلبه.

واضاف النعيمي ان الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني أقام خلال هذه الفترة معززا مكرما في دولة الامارات وبعيدا عن الاضواء تلبية لرغبته ولتخوفه على سلامته.

واكد المصدر ان الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني حر القرار في مغادرته للامارات لاية وجهة يختارها ومتى شاء.

يذكر ان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قال في الفيديو، الذي تم تداوله منذ قليل: ” “الحين انا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز ” واضاف: ” “إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه”.