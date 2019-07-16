الأردن يعلن عودة العلاقات مع قطر بشكل كامل

أعلنت المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، استعادة العلاقات مع دولة قطر بشكل كامل، وذلك بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة على خلفية قرار المقاطعة العربية.

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وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع نظام الأمير تميم بن حمد، بسبب دعم بلاده للإرهاب.

وقالت الحكومة الأردنية في بيان: إنه تم تعيين “زيد مفلح اللوزي”، سفيرا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وأضاف بيان للحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، “وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي”.

واستطرد البيان “قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر”.