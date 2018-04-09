الاعلامي السوري: صواريخ أميركية استهدفت مطار التيفور بحمص… والبنتاغون ينفي!

أفادت وسائل إعلام النظام السوري، صباح الاثنين، باستهداف مطار التيفور في ريف حمص بعدة صواريخ. وقال تلفزيون النظام السوري إن الصواريخ يُعتقد بأنها أميركية، فيما قال مسؤول أميركي كبير إنه لا صحة لتقارير عن أي ضربات أميركية في سوريا.

وتحدث إعلام النظام عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في الهجوم على مطار التيفور، مدعياً إسقاط 8 من الصواريخ التي استهدفت المطار، كما بث صوراً قال إنها للغارات الأميركية.

غير أن المتحدث باسم البنتاغون كريستوفر شيروود الأحد إن التقارير التي تتحدث عن ضربات أميركية ضد قواعد تابعة للنظام السوري غير صحيحة.

وأضاف شيروود لـ”الحرة” إن الضربات التي سُجلت في سورية هذا المساء غير مرتبطة بأي نشاط عسكري لأي عضو في التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.