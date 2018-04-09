الاعلام السوري: الغارة على مطار تيفور بحمص اسرائيلية

فادت وسائل إعلام النظام السوري، صباح الاثنين، باستهداف مطار التيفور في ريف حمص بعدة صواريخ. وأكدت مواقع تابعة للنظام السوري أن طائرات إسرائيلية هي التي استهدفت المطار العسكري.

وكان تلفزيون النظام السوري قد أعلن في وقت سابق أن الصواريخ يُعتقد بأنها أميركية، فيما قال مسؤول أميركي كبير إنه لا صحة لتقارير عن أي ضربات أميركية في سوريا، بينما قال البنتاغون إنه يراقب الوضع وبأنه لا يقوم بأي عمليات عسكرية في سوريا، بل إنه يدعم الجهود الدبلوماسية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وتحدث إعلام النظام السوري عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في الهجوم على مطار التيفور، مدعياً إسقاط 8 من الصواريخ التي استهدفت المطار. كما بث صوراً قال إنها للغارات.