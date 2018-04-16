التلفزيون السوري يتحدث عن هجوم صاروخي جديد على حمص… والبنتاغون ينفي مسؤوليته

أعلن تلفزيون النظام السوري، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ اخترقت أجواء حمص وأسقطتها. وعلى الفور، نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) القيام بأي أنشطة عسكرية أميركية في حمص.

وقال التلفزيون إن الصواريخ استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية، والتي تعرضت العام الماضي إلى قصف اميركي بحوالي 49 صاروخا ردا على هجوم كيمياوي استهدف بلدة ” خان شيخون” في إدلب.

وذكر التلفزيون في نبأ عاجل أن “الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها”. ولم يذكر التلفزيون الجهة التي ربما شنت الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أن 6 صواريخ ضربت مطار الشعيرات بريف حمص، و3 صواريخ أخرى أصابت مطار “الضمير” بريف دمشق، وهو مطار لا توجد به قوات إيرانية.

ومطار “الضمير”، الذي يقع شمال شرقي دمشق، كان نقطة ارتكاز للطائرات الروسية والسورية في قصفها الأخير على الغوطة الشرقية الذي راحة ضحيته أكثر من 1400 قتيل.