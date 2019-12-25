الجيولوجية السعودية تكشف حقيقة زلزال الخبر!

نفى المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل؛ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث هِزة أرضية في مدينة الخُبر.

وأكد طارق أبا الخيل أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية لم يرصد أيَّ زلزالٍ في المنطقة الشرقية، ولله الحمد.

وأضاف: إن المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، ويتابع ويرصد كل شاردة وواردة عبر ٢٧٠ محطة رصد زلزالي منتشرة في جميع مناطق المملكة.

وطالب أبا الخيل؛ بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف خلف الشائعات.

وكان وسم قد تصدّر موقع “تويتر” بعنوان هزة أرضية في الخُبر.