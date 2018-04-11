الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت حتى إشعار آخر

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من الخميس 12 نيسان وحتى إشعار آخر.

إعلان الشركة الكويتية أتى عبر تغريدة على موقع “تويتر” جاء فيها: “تود الخطوط الجوية الكويتية اخطار مسافريها الكرام، بأنه وبناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظاً على سلامة ركابنا الأعزاء، والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة، فقد تقرر توقيف الرحلات إلى بيروت اعتباراً من اليوم الخميس ١٢ نيسان وحتى إشعار آخر، شاكرين تفهمكم وتعاونكم متمنيين السلامة للجميع”.