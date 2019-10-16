الرئيس الأسبق حسني مبارك يتخلى عن صمته لأول مرة منذ تخليه عن السلطة في مصر

أعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أن والده سيتحدث قريبًا عن ذكريات حرب أكتوبر، و نشر صورة لوالده عبر صفحته الخاصة على “تويتر” أثناء خدمته في القوات الجوية.

ووفقا للتغريدة التي نشرها علاء مبارك فقد كتب “14 أكتوبر عيد القوات الجوية، ذكرى أطول معركة جوية في التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير”.

قريباً ..الرئيس مبارك يتحدث عن بعض ذكريات حرب اكتوبر فى عيدها آل ٤٦.. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 13, 2019

وأعلن مبارك الابن، في تغريدة ثانية، أن والده سيتحدث في وقت قريب عن ذكريات الحرب، وكتب: “قريبا.. الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46”.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قاد القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب، رابع الحروب العربية الإسرائيلية.

ووفق “ويكيبيديا”؛ فمعركة المنصورة الجوية هي معركة جوية بين مصر وإسرائيل، وقعت في 14 أكتوبر 1973 ضمن حرب أكتوبر 1973، حين حاولت القوات الجوية الإسرائيلية تدمير قواعد الطائرات الكبيرة بدلتا النيل في كل من طنطا، والمنصورة، والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي؛ مما يمكّنها من التغلب على القوات الأرضية المصرية؛ ولكن تصدت لها الطائرات المصرية.