الزعماء العرب على مائدة عشاء بسيطة بعد القمة

نشر سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي صورة لمائدة عشاء جمعت القاة العرب المشاركين في القمة العربية التي عقدت بالظهران بالمملكة العربية السعودية والتي اختتمت أعمالها مساء الأحد.

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وضمت الصورة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسي ملك البحرين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وتركي ال الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي واللواء عباس كامل القائم بعمل رئيس المخابرات المصرية.