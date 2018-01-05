السعودية… أوامر ملكية بصرف 1000 ريال شهريا بدل غلاء لمدة سنة أخبار سياسية

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أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، أمرا ملكيا يجيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

وبموجب الأمر الملكى الصادر من خادم الحرمين الشريفين، فأن الأمر الملكى يجيز بصرف العلاوة السنوية للسنة المالية 1439 ابتداء من شهر 4 هجرا.

وبموجبه تقرر صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفى الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من 14/4/1439.