السعودية… أوامر ملكية بصرف 1000 ريال شهريا بدل غلاء لمدة سنة
أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودى، أمرا ملكيا يجيز بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
وبموجب الأمر الملكى الصادر من خادم الحرمين الشريفين، فأن الأمر الملكى يجيز بصرف العلاوة السنوية للسنة المالية 1439 ابتداء من شهر 4 هجرا.
وبموجبه تقرر صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفى الدولة من مدنيين وعسكريين اعتبارا من 14/4/1439.
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فعلاً انكم جبنااااء ههههههههههههههه
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ههههههههههههههههههه
ههههههههههه اصرف يا عجلللل علي العجوووول البهااايم مش ممكن والله السعوديين المنتنييين دول شواااذ ومخنثيييين لأقصي حد بكل معني الكلمة بهااايم قاعدين منطعين زي البغاااال ياخدو فلوس ويطفحو اصرف لهم يا عجللل العجووول هو كان مالك ما هو من خير الارض اللي انجااااس جواااميس زيكم عايشين فيها بس أرجو من كل سعودي منتننن مخنثثث صرف ال 1000 دي علي عمليات تصغير موخراتكم وكل ولية سعودية جربانة منتنننة تصرف علي ازالة الشعر وشوية عمليات تجميل في الوش والقفا والجسم مع طبعا عملية التبييض زي Michael Jackson علشان تبقو بيض وبالمرة شيلو القررررف اللي في كعوب رجليكم 🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢 ولو اني عارفة ومتاكدة ان مفيش فايدة ههههههههههههه
ليلي هههههههههه هو الخبر بتاع Texas ده صحيح؟ هههههههههههه أصل مش وصلي الخبر هههههههههههههههه أصل مش تلاقي المخنثيييين دول غير في night clubs اوسسسسخ عرب في أميركا هما السعوديين اعععععع 🐄🐄🦍🦍
لسنة واحدة فقط ؟؟؟؟
يا أهبل ياسلمان المهبولي والناس بعدها شنو تعمل ؟ تشحت ؟ هي اصلا الألف ريال ما تجيب رضعتين ههههههههههههههههههه وانت قاعد تبعزق بالفلوس هههههههههههههههههه وايفانكا وحدها أخذت ٤٠٠ مليار عشان رضعة هوائية هههههههههههههههههههه يا راجل بحبحها شوي .