السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس

طالبت المملكة العربية السعودية دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن عام 2016 الذي يدين الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومصادرة الأراضي .

وجاء ذلك في كلمة السفير السعودي للملكة في مصر ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية ” أسامة بن أحمد نقلي ” في اجتماعات الدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسئولين والدورة ال 16 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي أقيم بدولة الإمارات .

حيث أكد على اهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي .. وأن قضية فلسطين هي القضية المركزية العربية الأولى وتمسكنا بمبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي .. ورفض القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتقويض حل الدولتين .

كما قدم السفير نقلي شكره لجمهورية الصين الشعبية على دعمها لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتعم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .