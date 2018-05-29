السعودية تكشف بالأرقام عن حجم مساعداتها لفلسطين منذ مطلع القرن.. رقم خيالي!

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000.

منذ عهد الملك عبدالعزيز

وأضاف الربيعة أن الرياض بدأت في تقديم المساعدات لدول العالم منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

الروابط العريقة

وأوضح المستشار بالديوان الملكي أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيدًا للروابط العريقة التي تربط بين شعبي المملكة وفلسطين، حيث بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من العام 2000 وحتى العام 2018، يُضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ما تجاوز مجموعه 6 مليارات و51 مليون و227 ألف دولاراً أمريكياً.

المجالات الإغاثية والإنسانية

وقال في تصريح صحفي:” لقد تنوعت المجالات الإغاثية والإنسانية التي أسهمت فيها المملكة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، ما بين المساعدات التنموية التي بلغ مقدارها 4 مليارات دولار أمريكي، والمساعدات الإنسانية بما مقداره ملياري دولار أمريكي.”

مشروع رفح السكني

وأفاد بأن هناك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الأولى)، حيث تم إنشاء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 752 وحدة سكنية لإقامة 4,564 شخصاً، و تشييد 4 مدارس، ومركز صحي، ومركز ثقافي، ومجمع تجاري، ومسجد، وشق طرقات، وإنارة شوارع، ومرافق مياه بتكلفة تقدر 107 ملايين دولار أمريكي.