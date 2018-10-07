السعودية تنفي التقارير التركية حول مقتل جمال خاشقجي في قنصلية اسطنبول

نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قد قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية عن الصحة، وشكك في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

وكشف المصدر أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لاسطنبول، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق، للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي خاشقجي.

وأكد المصدر حرص المملكة على سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة السلطات السعودية المختصة بهذا الشأن ومعرفة الحقيقة كاملة.