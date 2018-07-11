السعودية: عفو ملكي عن عسكريي عملية “إعادة الأمل”

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك السعودية، إصدار عفو كامل عن العسكريين المشاركين في عملية “إعادة الأمل” في اليمن من جميع العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقا للقواعد والضوابط

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يأتي “تقديرا من الملك سلمان لما يقدمه أبناء السعودية من منسوبي القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات، ورغبته في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم

المصدر: arabic.cnn.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : الملك سلمان يصدر عفوًا يُسقط عقوبات العسكريين المشاركين في عملية “إعادة الأمل”