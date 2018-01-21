السعودية… مطالب بـ #محاكمه_مصور_حادث_المدينه

طالب عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمحاسبة مصور مقطع فيديو لحادث مروري، يُزعم أنه بالمدينة المنورة، دون مراعاة لمشاعر ذوي المتوفين، وفي انتهاك لخصوصياتهم، مما يتنافى مع القيم والآداب العامة، وبعيداً عن الإنسانية، كما ظهر صوت المصور أثناء تصويره، ويتضح أنه من جنسية عربية.

وأطلق المغردون هشتاق تحت عنوان ‏⁧#محاكمه_مصور_حادث_المدينه طالبوا فيه الجهات المختصة بتكثيف البحث عن هذا الشخص الذي صور الفيديو ومحاسبته، مطالبين في الوقت نفسه بعقوبات صارمة لمصوري الحوادث المرورية.

مقطع الفيديو لم يحدد أين ومتى وقع الحادث، ولا عدد الضحايا والمصابين، ولم تعلن أي جهة عن تفاصيله وهل وقع في نطاق المدينة المنورة أو في إحدى محافظاتها الأخرى، وفي انتظار توضيح من الجهات المختصة.