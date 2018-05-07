“الصفعة” مع صورة الحريري… هكذا عنونت صحيفة مقربة من “حزب الله” صفحتها الاولى اليوم

أوردت صحيفة “الأخبار” اللبنانية القريبة من حزب الله في مقالة افتتاحية بعنوان “الرابحون والخاسرون” الاثنين أن حزب الله وحركة أمل أظهرا “قدرة فائقة على تنظيم الصفوف بما يمنع تعرضهما لاي انتكاسة”، فيما “تلقى سعد الحريري (وتيار المستقبل الذي يراسه) الصفعة الاكبر في تاريخه”.

واعتبرت أن “خسارة الحريري” هي “العلامة الفارقة في هذه الانتخابات”.

ويتوقع أن يخسر الحريري بعض المقاعد خصوصاً في معقليه في بيروت والشمال، لكن ذلك، وفق مفتي، “لن يهدد إعادة تكليفه رئيساً للحكومة”.

ويرى محللون ان البرلمان اللبناني قد يشهد في المرحلة المقبلة ظهور توازنات او تحالفات جديدة.