الصور الاولى للعملية العسكرية الامريكية على سوريا

أفادت وكالة “فرانس برس”، السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة دمشق، فيما أفاد شاهد من “رويترز” بأن دخاناً يتصاعد من الجانب الشرقي من مدينة دمشق،فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك استهداف لمركز الأبحاث العلمية في حي برزة في دمشق.

وقال التلفزيون السوري إن “أميركا تشن هجوما بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا على سوريا”.

كما أفادت الأنباء القادمة من سوريا عن استهداف الغارات مطار المزة ومركز البحوث في برزة وجمريا ومصياف.

وأضاف مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، في مداخلة مع قناة “العربية” بأن الغارات استهدفت عدداً من قواعد قوات النظام في دمشق.