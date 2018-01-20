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العثور على 12 جثة متجمدة تعود لسوريين حاولوا عبور الحدود من سوريا الى لبنان!

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أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه “فجر اليوم، وعلى أثر ورود معلومات عن وجود نازحين سوريين عالقين بالثلوج في جرود منطقة الصويري – المصنع، خلال محاولة دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، توجهت دورية من الجيش الى المنطقة المذكورة، حيث عثرت على 9 جثث نازحين قضوا نتيجة العاصفة الثلجية، وأنقذت 6 أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات متأثراً بالصقيع، كما أوقفت شخصين من التابعية السورية متورطين في محاولة التهريب.

وتمّ نقل الجثث إلى مستشفيات المنطقة، وتستمر قوى الجيش بالبحث عن نازحين آخرين عالقين بالثلوج، لإخلائهم وتقديم المعالجة الطبية لهم.”

2 تعليق

  2. الله يلطف بأمة محمد، فلا أتصور كيف ستدون هذه المآسي في التاريخ، وكيف ستنظر لنا الأجيال القادمة وبم ستصفنا، على الأرجح ستعتبرها مبالغة مؤرخين، فلا أحد سيستوعب ماحصل للسوريين بالأخص، ودرجة تقاعس اخوتهم عن نصرتهم، بل سيشكون ان كنا فعلا مسلمين

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