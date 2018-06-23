العراق… العبادي والصدر يعلنان تحالفاً لتشكيل الحكومة

علن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر السبت في النجف، تحالفا بين كتلتيهما بهدف تشكيل حكومة، في وقت أمرت أعلى سلطة دستورية في البلاد بإعادة فرز الأصوات يدويا.

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وزار العبادي، الذي حل ائتلافه ثالثا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار بـ42 مقعدا، مدينة النجف جنوب بغداد للقاء الصدر الذي حصد بتحالفه مع الشيوعيين 54 مقعدا.

وبعد اجتماع استمر لنحو ثلاث ساعات، أعلن الطرفان في مؤتمر صحافي مشترك عن تشكيل تحالف بين كتلتيهما.

وقالا في بيان “نعلن عن تحالف عابر للطائفية والإثنية للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على نقاط ومبادئ مشتركة بما يضمن مصلحة الشعب العراقي”.

وأضافا أن التحالف سيساهم في “بلورة حكومة قوية تخدم تطلعات شعبنا في جميع المجالات”.