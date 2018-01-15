القبض على محافظ ورجلي اعمال في مصر… وعمرو اديب مستغرب! أخبار سياسية

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ألقت سلطات الرقابة الإدارية في مصر الأحد القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط على خلفية اتهامات بالفساد، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وألقي القبض كذلك على رجلي أعمال لتورطهم أيضا في وقائع فساد مرتبطة بالمحافظ، حسب الوكالة.

ولم تكشف الحكومة المصرية بعد عن تفاصيل وقائع الفساد المشتبه بتورط محافظ المنوفية فيها.

وتولى عبد الباسط، 46 عاما، منصبه في شباط/فبراير الماضي، وكان يشغل سابقا رئاسة مركز ومدينة السادات بالمحافظة.

عمرو اديب مستغرب

هذا وقد اعرب الاعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية “on e”، عن استغرابه من جرأة المحافظ في ظل القبضة الحديدية على الفساد في مصر، حسب تعيره، وقال: “إزاي عندك قلب تاخد رشوة. أنت في منصب حساس وصعب”.