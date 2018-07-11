القبض على مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بتهم فساد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على مسؤول تنفيذي رفيع في وزارة الدفاع السعودية بعد اشتباه في تورطه بتعاملات مالية مشبوهة، وتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لإحدى الشركات التجارية

وقال النائب العام في السعودية، سعود بن عبدالله المعجب، في بيان صدر الثلاثاء، إن هذا الموظف استغل نفوذه الوظيفي، وقبضت عليه بالجرم المشهود عند استلامه مبلغ مليون ريال سعودي

المصدر: arabic.cnn.com

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