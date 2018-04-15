المرض يغيب ثلاثة رؤساء عرب عن القمة العربية.. تعرف عليهم

تنطلق، بعد قليل، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بالظهران، أعمال القمة العربية العادية التاسعة والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويغيب عن القمة بسبب الظروف المرضية كل من السلطان قابوس سلطان عمان ويمثله فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان والشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات ويمثله الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ويمثله رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.