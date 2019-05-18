الملك سلمان يدعو لعقد قمتَيْن خليجية وعربية طارئة في مكة

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئة.

وقالت الخارجية السعودية عبر “تويتر” إن “العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في 30 أيار لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات”.

وتأتي دعوة الرياض لعقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية.

#الملك_سلمان يوجه الدعوة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئة في مكة المكرمة pic.twitter.com/l8NiXWzgIU — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 18, 2019

وكشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية أن للحرس الثوري الإيراني ضلوعاً في تسهيل تنفيذ هجمات يوم الأحد الماضي على ناقلات نفط بينها، سفينتان سعوديتان قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات.

وتحقق الإمارات والسعودية والنرويج في الهجمات التي أصابت أيضاً سفينة إماراتية وأخرى ترفع علم النرويج.

وخلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب، والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و35 كيلوجراماً من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج رداً على ما اعتبرته تهديدات إيرانية.