الموساد يكشف عن الدولة المتورطة في تفجيرات الفجيرة

كشف جهاز المخابرات الإسرائيلي ” المواد ” أن إيران هي الدولة عمليات تفجير ناقلات النفط السعودية في ميناء الفجيرة في الإمارات منذ أربعة أسابيع .

وصرحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ” كان ” أن الموساد قام بجمع كافة المعلومات التي تدين إيران وتؤكد إنها وراء التفجيرات .

وقال مسئول إسرائيلي حسب ما نقله موقع ” ألمونيتور الأمريكي ” : أن إيران تحاول أن تثبت للولايات المتحدة الأمريكية والسعودية إنها إن واجهت صعوبة في تصدير نفطها فإن ذلك لن يكون سهلا على الآخرين وإنها قادرة على عرقلة مسار تصدير النفط التقليدي من الخليج العربي .

وكانت قد أعلنت الإدارة الأمريكية في الثلاثين من الشهر الماضي إنها ستقدم لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة أدلة على تورط إيران في استهداف السفن قبالة سواحل الإمارات .