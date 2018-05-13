النتائج الاولية للانتخابات العراقية… تقدم لتحالف العبادي والصدر

يترقب العراق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت، السبت، وبلغت نسبة الاقتراع فيها ما يقارب الـ 45%. فقد أعلن رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، رياض البدران، مساء السبت، أن نسبة التصويت بلغت 44.52% وهي نسبة تشمل التصويت العام والخاص وتصويت المغتربين.

وفي حين يرجح كل طرف تقدمه بحسب النتائج الأولية، أفادت مصادر في مفوضية الانتخابات بتقدم لتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي، وتحالف “سائرون” التابع لمقتدى الصدر.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومسؤول أمني لرويترز، بأن قائمة رئيس الوزراء العراقي متقدمة فيما يبدو، تليها قائمة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر. واستند المصدران إلى نتائج أولية غير رسمية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة “الحياة” أن قائمة النصر حققت نتائج كبيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، فيما تقدمت قائمة “سائرون” في مدن الجنوب.

أما فيما يتعلق بالنتائج النهائية، فقد ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنه من المتوقع إعلان نتائج أول انتخابات تشريعية في غضون يومين.