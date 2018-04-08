“النظام السوري يصف ما يجري في دوما بـ”المسرحية!

وصف النظام السوري ما يدور في دوما بمسرحية زاعما ان ما تردد استخدام السلاح الكيماوي في دوما واتهام السلطات السورية بها لا تعدو إلا مزاعم أطلقها «إرهابيو جيش الإسلام» من أجل عرقلة تقدم الجيش النظامي، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في دمشق.

وقال مصدر رسمي في النظام السوري، حسب وسائل الإعلام السورية، إن إرهابيي تنظيم «جيش الإسلام» في دوما يعيشون حالة من الانهيار والتقهقر أمام ضربات الجيش العربي السوري في معقلهم الأخير في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ولفت المصدر في تصريح لـ وكالة الانباء السورية «سانا» إلى أن «الأذرع الإعلامية لتنظيم جيش الإسلام تستعيد فبركات استخدام السلاح الكيميائي لاتهام الجيش العربي السوري في محاولة مكشوفة وفاشلة لعرقلة تقدم الجيش».