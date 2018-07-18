الوليد بن طلال يتعهد بدعم رؤية بن سلمان الاقتصادية

تعهد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بتقديم الدعم لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي يقوده ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان

وكان الوليد بن طلال قد احتجز لمدة ثلاثة أشهر فيما وصفته السلطات السعودية بحملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017

المصدر: bbcarabic.com

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