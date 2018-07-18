الوليد بن طلال يتعهد بدعم رؤية بن سلمان الاقتصادية

تعهد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بتقديم الدعم لبرنامج الإصلاحات الشاملة الذي يقوده ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان
وكان الوليد بن طلال قد احتجز لمدة ثلاثة أشهر فيما وصفته السلطات السعودية بحملة لمكافحة الفساد أطلقها ولي العهد في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017
تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو #ولي_العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح #رؤية_2030، والفوائد التي ستعود على #الوطن و #المواطن و #القطاع_الخاص.
سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر @Kingdom_KHC من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري. pic.twitter.com/BhszLMfBcT
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) July 12, 2018
المصدر: bbcarabic.com
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