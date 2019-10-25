“انا ممول الثورة”.. هكذا رد المتظاهرون على اتهامات حسن نصرالله!

رد ناشطون على الامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الذي شكك بعفوية الحراك المناهض للطبقة السياسية بأسرها في لبنان وذلك عبر فيديو جمع شبان وشابات تحت عنوان “انا ممول الثورة”.

وكان نصرالله، قد ألقى كلمة متلفزة، شكك خلالها بـ”عفوية” الحراك الشعبي ضد السلطة والنظام الطائفي والفساد، واتهم أحزابا وسفارات لم يسمها بـ”تمويل” التظاهرات المستمرة منذ الخميس الماضي.

ورد ناشطون على مواقع التواصل وفي الساحات بمعظم المناطق على كلمة نصرالله التي حملت أيضا تهديدات مبطنة لحراك لم يشهد لبنان له مثيلا، على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

ومن بين الردود، كان هذا الفيديو الذي ظهر فيه لبنانيات ولبنانيون من مختلف الأعمار، يقولون إنهم يمولون الثورة، في إشارة واضحة إلى أن الحراك عفوي ولا يتلقى أي تمويل من جهات أو أحزاب بل يمول نفسه بنفسه.