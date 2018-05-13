انتخابات العراق.. تحالف العبادي يحصل على 60 مقعدا والصدر51 وتراجع المالكي

أفادت مصادر قناة “العربية”، الأحد، بحصول تحالف رئيس وزراء العراق حيدر العبادي على 60 مقعدا، وائتلاف تحالف “سائرون” الذي يدعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على 51 مقعدا وذلك في نتائج أولية.

هذا وحصل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي على 34 الى 39 مقعداً في البرلمان الحالي.

أما ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي فقد خسر اكثر من نصف مقاعده و قد تكون حصته من المقاعد من 18 الى23 مقعداً.

هذا وحصل تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على17 إلى 24 مقعد ضمن التشكيلة البرلمانية الجديدة.

فيما أعلن مدير العمليات في مفوضية الانتخابات، أنه خلال ساعات ستعلن النتائج الأولية بشكل رسمي.

وكان مصدر من المفوضية قد أعلن لوسائل اعلام محلية، ان النتائج التي ستعلن خلال الساعات القادمة تمثل 60% من المجموع الكلي للآراء، و ان الثلاثاء القادم ستعلن النتائج النهائية.

هذا وإلى الان لم تدلي مفوضية الانتخابات بأي تصريح رسمي عن نتائج الانتخابات عدا نسبة المشاركة التي تمثلت ب44% من المجموع الكلي للناخبين.

ويترقب الناخبون و المرشحون النتائج الرسمية من المفوضية، لتحرك الكتل نحو شركائها من اجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وأكد تحالف “سائرون” في وقت سابق، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات العراق تشير إلى إحراز تقدم على تحالف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي.

وأعرب تحالف “سائرون” عن استعداده للتعامل مع كافة القوى السياسية خلال المرحلة المقبلة.