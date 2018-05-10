انفجارات تهز دمشق.. وصواريخ إسرائيل تستهدف القنيطرة

سُمع دوي انفجارات ضخمة فجر الخميس في العاصمة السورية، وقال ناشطون أن أصوات انفجارات في مواقع ميليشيات موالية للنظام السوري في الفوج 116 والقاعدة الجوية 122.



ويأتي ذلك بعد ساعات على بدء تصعيد في الجولان مع اعلان الجيش الإسرائيلي عن تصديه لصواريخ قال إنها إيرانية استهدفت الجزء من هضبة الجولان.

من جهته افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن صواريخ اسرائيلية استهدفت “مواقع قوات النظام (السوري) وحلفائها بالقرب من مدينة البعث في ريف القنيطرة الأوسط” مشيرا إلى انه لا توجد معلومات عن خسائر بشرية. ولفت الى ان هناك تحليقا “لطائرات اسرائيلية في سماء الجولان على الحدود مع القنيطرة.