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انفجاران انتحاريان متتاليان في قلب العاصمة تونس

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أعلنت وسائل إعلام تونسية ظهر اليوم الخميس عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسطالعاصمة مخلفين عددا من الجرحى .

وأوضح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية ” سفيان الزعق ” أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة من دورية أمنية بشارع ” الحبيب بورقيبة ” في العاصمة والذي يضم عددا من المؤسسات ويتميز باكتظاظه .

حيث أقدم شخص على تفجير نفسه بحزام ناسف بالقرب من الدورية مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 12 ( 3 مدنيين و 9 أمنيين ) .

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الارهاب إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة .

وقالت الداخلية أن الحادث الثاني أسفر عن 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف قوات الأمن وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وتشهد العاصمة تونس اجراءات أمنية مشددة تحسبا لأية تطورات وتم إخلاء عدد من الأماكن من المواطنين .

وبدأت الأجهزة المختصة التحقيق في التفجيرين لمعرفة الجهات التي تقف وراءهما .. ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجومين .

 

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