بالفيديو .. معمر القذافي يتنبأ ويحذر شعبه من عودة الغزو التركي لليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للرئيس الليبي الراحل ” معمر القذافي ” وهو يدلي بتصريحات له يحذر فيه من عودة الغزو التركي لبلاده .

وظهر معمر القذافي في مقطع الفيديو وهو يتحدث عن أن تركيا قامت من مئات السنين بتسليم ليبيا إلى إيطاليا مقابل جزيرة في بحر إيجة .

وحذر الرئيس الليبي الراحل من تكرار ما حدث في الماضي في المستقبل بعودة الاحتلال العثماني إلى ليبيا .. وقال : ” كونوا أقوياء مش بالسمسرة ومش بالحلوى أو بالورق .. ولكن بتصنيع بلدكم وتصنيع السلاح وتحصين الساحل وتوحيد الأمة العربية ” .

ويأتي تداول هذه التصريحات لمعمر القذافي في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق أمام قوات المشير ” خليفة حفتر ” قائد قوات شرق ليبيا والتي تعرف بإسم ” الجيش الوطني الليبي ” .

بعدما أعلنت حكومة فايز السراج طلبها رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عملية عسكرية لإستعادة طرابلس من المليشيات المسلحة .

وكان الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” أكد الأسبوع الماضي إنه سيتم الاستجابة للطلب الليبي بالدعم برا وبحرا وجوا عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل .