بشكل مفاجئ.. روسيا تسحب 11 بارجة من ميناء طرطوس السوري

ظهرت صور حديثة التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة طرطوس العسكرية نقل روسيا 11 بارجة حربية,وفقاً لـ”العربية”.

قاعدة طرطوس تفرغ من بوارج روسيا وأظهرت الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية حديثاً أن جميع السفن الحربية تقريباً المتواجدة في القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بسوريا، غادرت مواقعها، وذلك قبيل الحديث الأميركي عن توجيه أميركا ضربات إلى مواقع عسكرية سورية.

كما كشفت التحليلات والصور التي نشرتها شركة ISI (Image Satellite Internacional ) أن يوم الأربعاء، غادرت معظم السفن الحربية الروسية التي تتواجد عادة في تلك القاعدة التي تستأجرها روسيا من النظام السوري بموجب عقد يمتد لـ 74 عاما.

وأوضحت الشركة أنه في الأيام العادية تتواجد في تلك القاعدة حوالي 12 سفينة روسية حربية أو تجارية، إلا أنها انسحبت بمعظمها الأربعاء باستثناء غواصة واحدة فقط من طراز كيلو، أمكن مشاهدتها على رصيف الميناء.