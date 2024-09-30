كشفت مصادر عن سبب وفاة الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصرالله بعد انتشال جثمانه سليما من موقع الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر في الاستخبارات العسكرية أن نصر الله مات اختناقا، وأوضح أنه كان موجودا في مكان دون تهوية، وأن الغازات دخلت إلى الغرفة التي كان فيها إثر قصف سلاح الجو، واختنق حتى الموت.

وكان قد نقل جثمان نصرالله إلى المستشفى حيث تُجرى فحوصات لمعرفة طبيعة الإصابة والسبب المباشر للوفاة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله أن “جثمان نصر الله انتشل السبت، وجرى غسله وتكفينه الأحد”، مضيفا أنه “لم يُحدد بعد موعد تشييعه ودفنه”.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات من طراز “إف 35” الجمعة، على منطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، ولاحقا أقر حزب الله باغتيال أمينه العام.