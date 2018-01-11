بيان رسمي باللغة الامازيغية… للمرة الاولى في تاريخ الجزائر

بيان رسمي باللغة الامازيغية… للمرة الاولى في تاريخ الجزائر أخبار سياسية

العالم العربي

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صدر في الجزائر للمرة الأولى في تاريخها اليوم (الأربعاء) بيان رسمي باللغة «الأمازيغية» بعد ست سنوات من اعتمادها لغة رسمية ثانية إلى جانب العربية.

وصدر البيان «الأمازيغي» عن وزارة الداخلية بخصوص قرعة الحج للموسم المقبل والتي تبدأ غداً.

وكتب البيان الذي نقله موقع «كل شيء عن الجزائر»، بالحرفين «اللاتيني» و«التيفيناغي» (الحرف الأصلي للأمازيغية)، وسط جدل قائم حول الحرف الذي يجب أن تكتب به سواء العربي أم اللاتيني أم التيفيناغي.

وكانت وزارة التربية أجازت قبل سنوات، استعمال الأحرف الثلاثة في المدارس التي تدرس فيها اللغة.

وتنتهج السلطات سياسة جديدة في التعامل مع أمازيغ الجزائر وتتحذ قرارات تصب في مصلحتهم بدءاً باللغة التي يتحدث بها أكثر من ثلث المواطنين.