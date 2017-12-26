تأكيد سعودي تمنع لاعبين إسرائيليين من المشاركة في بطولة الشطرنج الدولية أخبار سياسية

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أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج الأحد أن السعودية رفضت منح سبعة منافسين إسرائيليين تأشيرات دخول للمشاركة في بطولة الشطرنج المقامة على أراضيها. ولم يسبق للسعودية رسميا استضافة أي إسرائيليين وهي لا تعترف بالدولة العبرية ولا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

قال إسرائيل غيلفر نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج الأحد إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة منافسين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج تستضيفها المملكة الخليجية على مدار ستة أيام بداية من الثلاثاء المقبل.

ولم يسبق للسعودية رسميا استضافة أي إسرائيليين وهي لا تعترف بالدولة العبرية ولا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج إن السعودية “لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين”. وأضاف نائب رئيس الاتحاد إن البطولة ستقام كما هو مخطط لها.

ولم يتضح بعد إن كانت السعودية رفضت منح تأشيرات لأي منافسين آخرين أم لا رغم أن منافسين قطريين أوضحوا أنهم ربما لا يتمكنوا من المشاركة أيضا.