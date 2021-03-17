أصدرت الرئاسة السورية بيانا لها اليوم الأربعاء كشفت من خلاله عن تطورات الحالة الصحية للرئيس السوري ” بشار الأسد ” وزوجته السيدة ” أسماء ” بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

حيث أشار البيان إلى إنهما قد دخلا مرحلة التعافي بعد مرور 9 أيام على إصابتهما بالفيروس وإيجابية نتيجة المسحات التي قاما بها .. وأكد على أنهما سيعودان لممارسة عملهما بعد إنتهاء فترة الحجر .

وجاء في البيان : ” بعد مضي 9 أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد 19 .. تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مُطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي ” .

وتابع : ” كما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإنّ الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR ” .