تواصل الاحتجاجات ضد ضريبة الدخل في الأردن

واصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان ومناطق متفرقة بالأردن، الجمعة، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون وإيجاد بدائل لدعم الموازنة دون التأثير على محدودي الدخل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أوعز لرئيس الوزراء، في وقت سابق من يوم الجمعة، بوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو/ حزيران الحالي، الذي اتخذته لجنة تسعير المحروقات ومجلس مفوضي الهيئة، الخميس، بعدما أثارت الزيادة مزيدا من غضب المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على مشروع الضريبة.