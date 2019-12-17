توتر طائفي في لبنان بعد تداول فيديو مسيء لـ “اهل البيت”

ساد توتر شديد العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انتشار فيديو يسيئ إلى قيادات سياسية و”اهل البيت” على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى أثر انتشار الفيديو تحركت عناصر موالية لحركة أمل و”حزب الله” في عدد من المناطق وتوجهوا إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء حيث يتواجد المتظاهرون وأطلقوا شعارات مذهبية واشتبكوا من القوى الأمنية.

وقد أكد ناشطون أن الشخص الذي ظهر في الفيديو، ويدعي سامر الصيداوي، يعيش خارج لبنان وأن الفيديو قديم وقد تم تسريبه من بعض الجهات لافتعال توتر في الشارع.

كما تبرأت عائلة الشاب منه مؤكدين انه يعيش خارج لبنان وقال عمه في مداخلة هاتفية مع تلفزيون الجديد ان العائلة تستنكر ما صدر عنه مؤكدا انهم تفاجئوا كما تفاجىء جميع اللبنانيين بهذا الكلام.

وقد أقدم الشبّان الغاضبون على إحراق خيم الاعتصام في ساحة الشهداء وعمدوا إلى قلب إحدى السيارات المركونة في المكان، وعلى رمي الحجارة، وسط انتشار كثيف لعناصر القوى الأمنية التي أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم.