تونس تريد اعتذارا علنيا من طيران الامارات أخبار سياسية

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طالب وزير الشؤون الخارجية التونسي أبو ظبي، بتقديم اعتذار علني على حادثة منع التونسيات من السفر إلى الإمارات عبر الخطوط الجوية الإماراتية.

وقال الوزير خميس الجهيناوي في حديث لإذاعة محلية إن “الإماراتيين اتصلوا به هاتفيا وقدموا اعتذاراتهم”، مشيرا إلى أن تونس تريد اعتذارا علنيا.

وأضاف الجهيناوي: “نعتبر طريقة فرز المسافرين غير شرعية وأخبرنا الشركة الإماراتية بذلك” وتابع: “الحكومات تمر والشعوب تبقى وتونس ساهمت مساهمة فعالة في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة”.