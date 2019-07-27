تونس تودع السبسي في جنازة رسمية وشعبية اليوم

أعلن رئيس الوزراء التونسي ” يوسف الشاهد ” عن استعداد تونس اليوم لتنظيم جنازة وطنية كبرى لتوديع الرئيس التونسي الراحل ” الباجي قائد السبسي ” في ظل حماية من الجيش التونسي .

وأشار إلى أن مراسم الجنازة سوف تشهد حضور عددا من ورؤساء الدول العربية والعالم .. أبرزهم الرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” والرئيس الفرنسي ” إيمانويل ماكرون ” والرئيس البرتغالي ” مارتشيلو ريبلو دي سوزا ” وملك إسبانيا ” فيليب السادس ” والأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” .

وقال الشاهد عن السبسي : ” كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال واضطلع بدور هام في إنجاح الانتقال الديمقراطي .. لقد كان دبلوماسيا محنكا وتعلمت منه الكثير .. وتعتبر وفاته خسارة كبيرة لتونس ” .

ومن المتوقع أن يشارك عددا كبيرا من التونسيين في وداع رئيسهم الذي تزامنت وفاته مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية عام 1957 .

ونُقل جثمان السبسي الذي توفي صباح يوم أمس الخميس عن عمر يناهز ال 92 عاما من المستشفى العسكري في العاصمة تونس إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية في سيارة عسكرية لُفَّت بعلم البلاد في ظل حراسة عسكرية وأمنية .

وأعلنت تونس الحداد الرسمي لمدة أسبوع وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية وذلك على إثر وفاة الرئيس التونسي قائد السبسي .