جبران باسيل يثير السخرية بحديثه عن العمالة السعودية في لبنان!

أثار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس الأحد، موجة من السخرية بحديثه العمالة السعودية في لبنان.

فقد كتب جبران باسيل في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “من الطبيعي ان ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه اي يد عاملة اخرى اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني “قبل الكل””.

وعلى الرغم من أن التغريدة نشرت السبت، إلا أن عاصفة الانتقادات لم تهدأ حتى ليل الأحد الإثنين، سواء على الصعيد اللبناني أو السعودي.

مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على اعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألفhttps://t.co/VjSLnKcvJ1 — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) June 9, 2019

ففي رد متهكم، كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على حسابه على تويتر الأحد مساء الأحد:”مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيون أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف”.

وكانت تغريدة باسيل قد أثارت ردودًا كثيرة، حيث وصفها نشطاء لبنانيون بالعنصرية، وغير المنطقية، فيما عبر سعوديون عن غضبهم إزاءها، متناقلين رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وقد دافع باسيل عن نفسه قائلا انه يتفهم اتهامه بالعنصرية “لأن في ناس الانتماء اللبناني تبعهم مش قوى كفاية يتحسوا بالشي الذي نحسه نحنا”، حسب تعبيره.

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